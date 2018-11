Chute d'Iris Mittenaere, sa mère réagit : "Elle a besoin de notre amour"

Mardi 20 novembre 2018, Iris Mittenaere, demi-finaliste de Danse avec les stars 9, a fait une lourde chute lors des répétitions alors qu'elle s'entraînait avec son partenaire Anthony Colette. Tombée de deux mètres de haut sur le coccyx, elle a été hospitalisée. Si on se doute que sa maman l'a tout de suite réconfortée de vive voix, elle a aussi tenu à lui adresser un message sur les réseaux sociaux.

Laurence, la maman de la Miss Univers 2016, a publié une photo d'elle prenant la pose avec sa fille et sa soeur aînée Cassandre. Un cliché qui date jour pour jour d'il y a un an, comme elle l'explique dans la légende de soutien à Iris. "Happy Thanksgiving ! L'année dernière Cassandre et moi arrivions à Las Vegas le soir de Thanksgiving pour rejoindre Iris. Un merveilleux souvenir que ce voyage ! Aujourd'hui nous soutenons Iris Mittenaere qui a besoin de nos pensées positives et de notre amour pour surmonter l'épreuve de sa chute douloureuse lors de la préparation de la demi finale. Merci à vous tous pour vos nombreux messages ! Thanks for your prayers, your love, your messages for recovery to Iris ! #throwback #missuniverse #support #TodaySheNeedsUs #injured #keepondancing #thankyou", a-t-elle rédigé.