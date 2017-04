Ciara enceinte : Prête à accoucher, elle dévoile son impressionnant baby bump !

Déjà mère d'un petit Future Zahir (bientôt 3 ans, dont le père est le rappeur Future), celle qui a récemment célébré sa baby shower avait confirmé sa deuxième grossesse en octobre dernier. En couple depuis mars 2015, Ciara et Russell Wilson s'étaient fiancés un an plus tard avant de se dire "oui" le 25 octobre 2016. L'arrivée de bébé couronnera donc leurs deux ans d'amour.