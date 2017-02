Ciara, enceinte : S'est-elle trahie, dévoilant le sexe de son deuxième bébé ?

Dans environ un mois et demi, Ciara donnera naissance à son deuxième enfant, fruit de ses amours avec son mari Russell Wilson. La chanteuse de 31 ans et le joueur de football de 28 ans avaient annoncé cet heureux événement en octobre dernier par le biais d'une photo publiée sur les réseaux sociaux. S'ils sont restés très discrets sur l'avancée et les détails de cette grossesse, l'interprète du tube Like A Boy vient peut-être de révéler un petit indice qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des fans...

Le 12 février dernier, la star américaine s'était rendue avec son époux à l'after-party des Grammy Awards organisée par le groupe Warner Music, à Los Angeles. Lors du photocall, Ciara était apparue radieuse, vêtue d'un déshabillé à rayures bleues pour fouler le tapis rouge. Quelques jours plus tard, samedi 18 février, la jeune femme s'est saisie de son compte Instagram pour poster une photo souvenir de cette soirée, tout simplement pour affirmer avec mystère que "le bleu est l'une de ses couleurs préférées", a-t-elle écrit en légende.