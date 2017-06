Ciara révèle combien de kilos elle a perdu, deux mois après son accouchement

Ciara a du pain sur la planche ! La chanteuse et danseuse américaine, qui a donné naissance à son deuxième enfant il y a deux mois, s'est mise à la chasse aux kilos en trop. La bombe de 31 ans entend bien perdre tout le poids qu'elle a accumulé avant d'accoucher de sa petite Sienna, fruit de son mariage avec le joueur de football américain Russell Wilson.

Sur les réseaux sociaux, l'interprète de 1, 2 Step a partagé sa progression et ses objectifs avec ses 16,5 millions d'abonnés. "Je m'étais promis de ne pas prendre 27 kilos pendant ma grossesse... et c'est exactement ce que j'ai fait ! Quatre semaines après la naissance de Sianna, j'ai déjà perdu 9 kilos. Cette semaine, il faut que j'en perde encore 4. Je pesais 83 kilos hier. #RemiseEnForme #OnMonteD'unCran", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle perchée sur sa balance.

Au lever, son poids était de 81 kilos, soit une perte record de 2 kilos en une journée ! On attend que la bombe nous livre ses petits secrets. On ne doute pas une seule seconde que la jolie Ciara Princess Harris, de son vrai nom, parviendra à atteindre ses objectifs. Il y a trois ans déjà, elle nous avait bluffés après la naissance de son premier enfant, le petit Future Zahir (3 ans, don le papa est son ex-compagnon le rappeur Future).

"Dès que les médecins m'ont dit que je pouvais à nouveau faire de l'exercice, j'ai été sur mon tapis de course tous les jours. Dès que j'ai pu m'y remettre, je me suis entraînée deux ou trois fois par jour. Je commençais par une séance d'une heure coachée par Gunnar Peterson, puis deux séances de cardio dans la journée. Des séances associées à un régime sain, c'est comme ça que j'ai perdu 27 kilos en quatre mois. C'était très intense et j'étais ultraconcentrée", expliquait-elle à l'époque au magazine Shape.