Ciara vs Future : La fin d'un long combat

Ciara et Future ont fini de se faire la guerre ! Les deux ex se disputent la garde de leur fils depuis plus de deux ans. Le conflit s'était envenimé après que la chanteuse de 31 ans a porté plainte en diffamation contre le célèbre rappeur, à qui elle réclamait 15 millions de dollars. Les choses ont fini par s'arranger et tout est rentré dans l'ordre, ou presque.

Si l'on en croit les informations du site TMZ, l'interprète 1, 2 Step et le rappeur de 33 ans ont convenu d'une garde alternée pour leur petit Future Zahir Wilburn, âgé de 2 ans. En pratique, le bambin sera en grande majorité sous la coupe de sa mère étant donné les obligations professionnelles de l'interprète de Low Life, régulièrement en tournée.

En revanche, il pourra désormais "voir son fils de manière raisonnable". Une belle victoire pour celui qui se plaignait que Ciara le prive de son fils. "Cette p*te est grave, elle a besoin de tout contrôler. Je dois passer par mes avocats pour voir mon fils... Alors que je lui file 15 000 p*tain de dollars par mois", avait-t-il tweeté l'an dernier au sujet de la chanteuse, qui a mis un terme à leurs fiançailles en apprenant qu'il l'avait trompée.

Future, qui est papa de trois autres enfants nés de ses précédentes relations, s'était aussi attaqué au nouveau compagnon de son ex, le basketteur Russell Wilson, après la publication dans la presse des photos de lui en train de promener son fils dans sa poussette. "Bien sûr que je n'ai pas envie de voir quelqu'un d'autre s'occuper de mon fils. Si j'étais un gamin et que le mec de ma mère poussait mon landau, je lui sauterais dessus pour lui en coller une en pleine tronche. Ça fait quelques mois que tu connais ce mec et tu le laisses promener ton fils ? Mais qui fait ça ? Personne ne fait ça", avait-il balancé lors de son passage dans le Breakfast Club.

La semaine passée, Ciara, enceinte de son deuxième enfant, avait finalement abandonné les poursuites. Les journalistes de TMZ précisent qu'ils veulent tous les deux aller de l'avant et tourner la page. C'est le petit Future qui en sort gagnant.

Coline Chavaroche