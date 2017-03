Cindy Billaud : L'athlète française est enceinte de son premier enfant

La vice-championne d'Europe 2014 et le champion de France 2013 devraient avoir la joie de devenir parents cet été, soit un an après la naissance de Cameron, la petite princesse de Pascal Martinot-Lagarde. Une petite fille qui lui avait permis de "totalement relativiser" sa déception des Jeux olympiques de Rio, où il avait échoué au pied du podium : "Malgré ma 4e place, confiait-il de retour du Brésil, ma réelle médaille m'attendait à la maison. (...) Depuis qu'elle est née, Cameron me motive à devenir fort. (...) J'ai eu un boom au coeur, je déborde d'amour. Je cours beaucoup mieux depuis qu'elle est là. Je crois que ça va me donner un surplus de motivation, je veux qu'elle soit fière de son papa."

On souhaite à Cindy et Thomas de connaître bientôt les mêmes émotions et le même surplus d'élan !