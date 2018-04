Cindy Billaud : Ses "14 ans d'humiliation" avec Giscard Samba, accusé de viol

L'athlétisme français est à son tour plongé dans la tourmente. L'entraîneur Giscard Samba est accusé de viol par l'une de ses anciennes sprinteuses et il est également visé par une enquête pour "viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel" menée par la police judiciaire du Val-de-Marne. Une fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale a recueilli différents témoignages, avant de signaler l'affaire à la justice, le 19 mars dernier, comme l'avait révélé Le Monde.

Si l'entraîneur-phare du club de l'US Créteil peut compter sur le soutien de l'athlète Dimitri Bascou, médaillé de bronze sur 110 m haies aux derniers Jeux olympiques de Rio, Cindy Billaud dresse le portrait d'un coach tyrannique. La détentrice du record de France du 100 m haies est restée quatorze ans sous les ordres de Giscard Samba, "quatorze ans d'humiliation" selon ses mots dans L'Équipe. "Je n'en pouvais plus du harcèlement, j'étais tout en haut, mais j'ai préféré partir", confie-t-elle dans l'édition du 6 avril 2018. Leur rupture sportive est intervenue à la fin de l'été 2014, un choix également fait par Pascal Martinot-Lagarde, l'actuel compagnon de Cindy Billaud.



La sportive de 32 ans aux yeux très clairs raconte comment sa relation avec Giscard Samba a largement dépassé le cadre sportif alors qu'elle n'était même pas encore majeure. "Bien sûr on a eu de bons moments, mais ce n'était pas sain", avoue-t-elle. À cette relation intime se mêle du bourrage de crâne : "Il te donne confiance. Dès que tu fais une perf', c'est grâce à lui. Il pense qu'il est le meilleur coach de l'univers." Les blagues sexuelles circulent sans cesse dans les vestiaires... "Ce sont des blagues lourdes, des remarques sur des positions ambiguës. Le grand classique, quand quelqu'un n'était pas en forme, c'était : 'Tu as dû y aller fort hier soir'", partage l'athlète. Après leur rupture amoureuse, Giscard Samba n'a pas arrêté de se montrer insistant, voulant renouer avec Cindy Billaud.

Aujourd'hui en couple avec Pascal Martinot-Lagarde, détenteur du record de France du 110 m haies, la jeune maman n'a pas plus peur de partager cette douloureuse expérience, son compagnon l'appuyant dans son témoignage. "J'avais parlé à d'anciens de ses athlètes, ils m'avaient dit que c'était un gourou, un illuminé qui venait parler à ses disciples, qui avait la parole divine. J'ai vite compris. Je peux maintenant dire que je connais le chemin et les biais qu'il utilise", confie l'athlète de 26 ans, pour qui Giscard Samba "n'est ni meilleur ni moins bon entraîneur qu'un autre".

Heureuse comme jamais

Malgré ces quatorze années d'humiliation, Cindy Billaud a trouvé le bonheur grâce à Pascal Martinot-Lagarde avec qui elle a fondé une famille à l'été 2017. Le couple de champions a accueilli une petite fille que sa maman expose régulièrement sur les réseaux sociaux. "Je suis heureuse comme jamais, je parle pour les gamines qui ont été harcelées ou peut-être plus. C'est la dernière fois que je le fais. Je m'endors avec lui, je me réveille avec lui, je ne vais pas retomber là-dedans", assure-t-elle.

