Cindy Bruna : Sublime avec Maria Borges avant de soutenir l'équipe de France

La Fashion Week de Paris consacrée à la Haute Couture et la Haute Joaillerie a pris fin jeudi 5 juillet. De nombreuses célébrités ont assisté aux défilés et soirées de cette folle semaine. Les mannequins Cindy Bruna et Maria Borges ont notamment dîné au rythme des chansons d'Aloe Blacc...

Mardi 3 juillet, de Grisogono a convié une poignée de chanceuses célébrités à un dîner au Ritz, dans le 1er arrondissement. Cindy Bruna et Maria Borges se sont rendues dans le prestigieux hôtel situé place Vendôme. Elles y ont été reçues par le PDG de de Grisogono France, Gilles Mansard.

La Française Ophélie Guillermand, le fils du couturier Elie Saab, Elie Saab Jr. et son épouse Claudine étaient également de la partie. Tous ont dîné au rythme des titres d'Aloe Blacc, invité surprise de cette soirée mémorable.

La semaine de la mode terminée, Cindy Bruna s'est envolée pour la Russie où elle a assisté à la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France à la Belgique. Nul doute que la bombe de 23 ans suivra avec attention la finale, ce dimanche 15 juillet, face à la Croatie.