Cindy Crawford : 51 ans, topless et sans pantalon, l'icône est canon !

"J'assurais le style RE/DONE bien avant que RE/DONE vienne au monde !", a un jour écrit Cindy Crawford en légende d'une photo d'archive publiée sur Instagram. Sa mise en ligne a inspiré Cindy et la marque californienne, cofondée par le fiancé du top model Alessandra Ambrosio, Jamie Mazur, à concevoir une collection capsule.

Un jean, baptisé "The Crawford" ("Le Crawford" en français) et décliné en différentes coupes et teintes, deux pull, deux T-shirts à manches longues et un top blanc à manches courtes la composent. Cindy Crawford les porte sur une série de photo au style vintage, prises sur la plage de Malibu. Le top model y pose topless et sans pantalon.

La collection de Cindy Crawford et RE/DONE sera disponible au mois de septembre. En France, seul le concept store parisien colette l'aura en stock. Cindy y animera un événement de lancement au cours de la Fashion Week.

RE/DONE a invité les fans de la maman de Presley et Kaia Gerber (18 et bientôt 16 ans) à participer à un jeu concours pour y avoir accès et la rencontrer.