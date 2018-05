Cindy Crawford, 52 ans : Divine en robe décolletée, elle reste une bombe !

Bien qu'obsédée par les mannequins enfants de stars, la planète Mode n'a pas oublié les précédentes générations de top models ! Cindy Crawford reste une icône. La maman de Kaia Gerber consolidera son statut sur une future série photo, réalisée près de son domicile.

Jeudi 24 mai, Cindy Crawford a été surprise sur la plage de Malibu. Elle participait à une séance photo pour une publication jusque-là inconnue. Le top model de 52 ans a enchaîné les tenues et les poses pieds nus sur le sable, face à un photographe comblé.

Deux des looks vus sur Cindy Crawford ont attiré l'attention. La mère des mannequins Presley et Kaia Gerber a notamment enfilé une robe noire décolletée, accessoirisée de boucles d'oreilles en forme de squelettes de poisson. Elle s'est ensuite changée pour une robe rouge vif, fendue sur la cuisse gauche. Dans un style plus casual, Cindy a également porté une veste shearling à même la peau et un jean bleu.

Sur Instagram, Cindy régale ses plus de 3 millions d'abonnés avec d'autres images de son quotidien et d'archives de son impressionnante carrière. En matière de mode, le mannequin a récemment joué la carte business casual.