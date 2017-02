Cindy Crawford a peur de faire de l'ombre à sa fille, Kaia, mannequin en herbe

Cindy Crawford est indéniablement l'un des plus grands top models de son époque. À 50 ans, la star des années 90 n'a pour autant pas complètement disparu de la scène médiatique puisqu'elle reste très active, aussi bien dans la mode que dans les affaires.

Ambassadrice pour Revlon ou Omega, la bombe s'apprête toutefois à passer le relais mais pas à n'importe qui puisque sa fille, Kaia Gerber, est bien partie pour suivre ses traces. À 15 ans, la très jolie adolescente, qui a déjà posé pour le magazine Vogue, est signée dans l'agence de mannequin IMG. Un choix de carrière qui inquiète un petit peu sa célèbre maman.

"La seule chose qui m'inquiète vraiment, mais ce n'est pas vraiment un problème, c'est que j'ai atteint des sommets dans le monde du mannequinat et j'ai peur que ce soit beaucoup de pression pour elle. Qu'est-ce qui se passe quand on a un de ses parents qui a percé dans un domaine et qu'on veut se lancer, mais que ça ne marche pas aussi bien pour nous ?", a-t-elle confié à l'édition australienne du magazine Vogue.

Qu'on se rassure, ses enfants – Kaia et Presley (17 ans, dont le papa est son mari Rande Gerber) – semblent d'ores et déjà promis à une belle carrière. Sa fille est déjà égérie de plusieurs grandes marques comme Marc Jacobs et a réalisé plusieurs campagnes pour de célèbres magazines, notamment Teen Vogue, Pop Magazine et le Vogue français. La bombe en herbe travaille dur pour faire aussi bien que sa mère. Vu son jeune âge, elle a encore tout l'avenir devant elle pour faire ses preuves...

Coline Chavaroche