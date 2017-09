Cindy Crawford dépense 12 millions de dollars pour une nouvelle villa de rêve

Rande Gerber et sa femme Cindy Crawford à la soirée du magazine Dujour lors de la Fashion Week à New York City, New York, Etats-Unis, le 11 septembre 2017. © Sonia Moskowitz/Globe Photos/Zuma Press/Bestimage Celebs attend the Dujour Magazine Fashion Week Party in New York City, NY, USA on September 11, 2017.11/09/2017 - New York