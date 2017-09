Cindy Crawford et ses enfants Presley et Kaia font le show pour Omega

Quelle belle famille ! Cindy Crawford a fait le show à l'hôtel Sully à Paris vendredi 29 septembre à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Her Time, organisée par la prestigieuse entreprise suisse d'horlogerie de luxe Omega. La supermodel américaine était accompagnée de toute sa famille, son mari Randy Gerber et ses charmants enfants, Presley, 18 ans, et Kaia, 16 ans.

Le clan Crawford-Gerber n'était évidemment pas le seul à avoir fait le déplacement pour cet évènement en pleine Fashion Week parisienne. Les mannequins et ambassadrices de la marque Joan Smalls et Martha Hunt étaient aussi de la partie, tout comme Emma de Caunes, Nathalie Rykiel, la blogueuse Betty Autier, Pauline Lefèvre, Aïssa Maïga, Gwendoline Hamon, Alexandre Brasseur et son épouse Juliette, Davy Sardou et sa femme Noémie Elbaz ou encore la photographe Ellen von Unwerth.

Cette soirée était d'ailleurs l'occasion pour Omega de présenter officiellement ses nouveaux ambassadeurs, Presley Gerber et Kaia Gerber. Cindy Crawford est l'une des ambassadrices les plus emblématiques de la maison depuis plus de vingt ans. Elle a en effet été la première ambassadrice de la marque, en 1995. Il est donc tout naturel que ses enfants rejoignent à leur tour la grande famille Omega. Ils succèdent notamment à Nicole Kidman, George Clooney et Daniel Craig.

Raynald Aeschlimann, président et CEO d'Omega, n'est pas peu fier de ses nouvelles recrues : "Pour Omega, les ambassadeurs font partie de la famille. C'est la raison pour laquelle c'est un tel privilège de travailler avec les enfants de Cindy. Nous connaissons Presley et Kaia depuis longtemps déjà, et leurs capacités et personnalités ne cessent de m'impressionner. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir profiter de leur créativité et de leur exubérance empreintes de fraîcheur et de jeunesse. Nous avons hâte de les avoir à nos côtés."