Cindy Crawford : Gourmande, elle relève un délicieux défi...

Pour les restaurants Umami Burger et sa série de collaborations avec des personnalités (les "Artist Series"), Cindy Crawford a conçu le "Casa Burger" ! Le sandwich doit son nom à la marque de tequila Casamigos, créée par George Clooney, le mari de Cindy, Rande Gerber, et Mike Meldman. Il est composé de 11 ingrédients, dont deux steaks de boeuf au japaleño (une variété mexicaine du piment), une tomate, des feuilles de laitue, de la purée d'avocat et des oignons caramélisés.

Du fromage quesco fresco et des tortillas trônent sur ce burger gourmand. Sa créatrice Cindy Crawford en a fêté le lancement le 16 mars dernier, au restaurant Umami Burger de Santa Monica. Son mari Rande Gerber, auteur de la Spicy Margarita qui accompagne le Casa Burger, était également de la partie.

"Je mange énormément de burgers, en réalité. En temps normal, je ne mange pas le pain, mais quelque chose doit tenir le tout", a confié Cindy Crawford au cours de cette soirée. L'icône mode de 51 ans et maman des mannequins Kaia et Presley Gerber (15 et 17 ans) a choisi de reverser, pour chaque Casa Burger vendu, un dollar à une oeuvre caritative : l'American Family Children's Hospital, dans l'État du Wisconsin.

En s'associant aux restaurants Umami Burger, Cindy Crawford s'est peut-être découvert une vocation. La sublime quinquagénaire n'oublie pas pour autant ses années de règne sur l'industrie de la mode. Ses près de 2 millions d'abonnés sur Instagram, où elle publie régulièrement des images d'archives, regrettent cette belle époque !