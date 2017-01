Cindy Crawford : Quinqua lumineuse, sans maquillage ni retouche

"Les femmes subissent la pression de faire l'infaisable, c'est-à-dire ne pas vieillir", a récemment déploré Cindy Crawford dans une interview au magazine New Beauty. L'âge n'est pas une obsession pour le top model. Elle le prouve à ses followers en se présentant à eux, sans maquillage ni retouche...

Les réseaux sociaux, Instagram en tête, ont révolutionné l'industrie de la mode ! Cindy Crawford les maîtrise à la perfection et y a publié ce week-end un selfie très largement liké et commenté. Elle y apparaît sans maquillage ni retouche, le visage marqué de l'ombre de volets. "Je laisse le soleil entrer - rayures et tout", écrit la maman de Kaia et Presley Gerber (17 et 15 ans) en légende.

Une beauté lumineuse dont ses près de 2 millions d'abonnés peuvent s'inspirer !