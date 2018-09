Cindy Crawford : Son message trop mignon pour les 17 ans de sa fille Kaia

Le temps file ! Hier encore, la fille de Cindy Crawford était haute comme trois pommes, suivant sa célèbre maman partout en se révélant comme son véritable mini-sosie.

Depuis, Kaia Gerber a bien grandi. Devenue mannequin à son tour, représentée par la plus grande et prestigieuse agence de son époque, IMG Models, la jeune femme cumule les contrats juteux et est l'un des tops les plus demandés au monde. Preuve en est, notamment, sa nouvelle collaboration avec Karl Lagerfeld pour Chanel...

Lundi 3 septembre 2018, l'adolescente célébrait ses 17 ans. A cette occasion, Cindy Crawford s'est emparée de son compte Instagram pour lui adresser un adorable message. Celui-ci accompagne une photo souvenir où Kaia, alors à peine âgée de 2 ans, est dans les bras de sa mère. "Joyeux 17 ans ! Je n'en reviens pas de la vitesse à laquelle le temps passe. Je suis tellement fière de toi et je t'aime très, très, très fort", a écrit la star de 52 ans.