Cindy Crawford : Superbe à 50 ans, elle n'a pas peur de vieillir

Le 20 février dernier, Cindy Crawford a eu 50 ans ! Elle a ainsi consolidé son statut d'icône sur la planète Mode où elle n'affiche qu'une seule ambition : le règne de sa génération légué aux nouveaux super top models, elle souhaite "seulement être belle pour une quinquagénaire".

C'est au magazine NewBeauty que madame Cindy Crawford se confie ! Le top model de bientôt 51 ans apparaît en couverture du nouveau numéro de la publication et se livre dans une interview beauté. Elle y évoque notamment sa présence sur les réseaux sociaux, une arme redoutable utilisée par les Millenials, et décrit les commentaires postés sur certaines de ces images : "Je n'ai pas besoin que tout le monde sur Instagram souligne le fait que je n'ai pas le même visage qu'à mes 20 ans. Je le sais. Parfois, quand vous êtes une personnalité publique, ça peut être difficile, et c'est là-dessus que vous devez travailler sur vous-même." Son amie Christy Turlington, 47 ans, rencontre le même problème !

"Je veux seulement être belle à 50 ans. Je fais de l'exercice, je mange sainement et prends grand soin de ma peau. Les femmes subissent la pression de faire l'infaisable, c'est-à-dire ne pas vieillir. Mais l'objectif est d'être belle, peu importe votre âge", ajoute la maman de Kaia et Presley Gerber (15 et 17 ans). Auteur de déclarations qui ont fait trembler la modosphère en début d'année (elle évoquait alors la possibilité de mettre un terme à sa carrière), Cindy Crawford s'improvise philosophe sur la question de l'apparence.

Que les nostalgiques de l'ère des Crawford se rassurent : sa fille Kaia, avec qui elle a posé en couverture d'un récent numéro du magazine Vogue Pays-Bas, prendra la relève...