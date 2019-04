Cindy (Koh-Lanta 2019) amoureuse et comblée : "Avec mon mec, on s'est fiancé !"

Koh-Lanta est l'aventure d'une vie. D'ailleurs, depuis sa participation à l'édition La Guerre des chefs, Cindy a vu son quotidien bouleversé. La jolie blonde de 31 ans confie à nos confrères de Télé Star avoir passé une belle étape avec son amoureux Thomas.

En couple avec son chéri depuis plusieurs années maintenant, Cindy est plus que comblée sentimentalement. "Je suis posée dans ma vie. Je n'ai même plus besoin de me mettre en danger. Koh-Lanta est juste un pari fou qu'on peut réaliser. Moi, je suis en couple, tranquille", lance cette conseillère financière originaire de Gironde. Et d'annoncer une grande nouvelle : "On s'est fiancé avec mon mec à mon retour de Koh-Lanta. C'est très sérieux. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'une vie de famille."

En bref, avec Thomas, c'est l'amour fou. D'ailleurs, la belle Cindy, membre de l'équipe bleue dans le célèbre jeu d'aventures de TF1, ne tarit pas d'éloges à propos de son compagnon. "J'ai un mec en or. Je n'aurais pas eu la même énergie positive dans l'aventure sans son soutien, assure-t-elle. Il est très équilibré, on communique beaucoup. Il y a énormément de bienveillance entre nous."

Rappelons que, sur les réseaux sociaux, Cindy partage quelques photos de tendres moments passés avec Thomas. Les amoureux ont beaucoup voyagé. Ensemble, ils ont découvert l'Italie, la Norvège, l'Espagne et plus récemment, au mois de février, la Martinique. Bientôt peut-être annonceront-ils qu'ils sont en route pour le mariage, qui sait...

Rendez-vous tous les vendredis dès 21h sur TF1 afin de suivre les aventures de Cindy et ses camarades dans Koh-Lanta, la guerre des chefs.