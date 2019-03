Cindy (Koh-Lanta 2019) dévoile sa stratégie qu'elle espère "payante"

Koh-Lanta a fait son grand retour sur TF1 vendredi 15 mars 2019. Surnommée La Guerre des chefs, cette nouvelle et vingtième saison promet déjà de faire sensation. Pour ce faire, la production a réuni 21 candidats prêts à en découdre pour soulever le totem de la victoire. Parmi eux, on retrouve Cindy. A 31 ans, la jolie blonde est conseillère financière à Bordeaux et n'a pas sa langue dans sa poche. "Je suis géniale, je n'ai pas peur de le dire, je le démontre au quotidien", confiait-elle lors de la conférence de presse du programme d'aventure.

Très active sur les réseaux sociaux, la candidate a partagé un long post sur Instagram à l'occasion du lancement de Koh-Lanta. Elle y explique alors sa préparation à l'aventure, laquelle s'est avérée plus compliquée que prévue : "Le 11 septembre, j'apprenais ma participation à Koh Lanta. J'avais donc un mois pour me préparer. Un mois après un été festif, car dans le sud-ouest on est adepte des ferias et je ne fais pas exception !", inscrit-elle sur le réseau social. Cindy indique ensuite avoir tenté de se mettre au sport, "histoire de voir si (elle) avait un peu d'endurance", mais son côté gourmand a rapidement repris le dessus au point de lui causer du tort : "J'ai enchaîné les repas et apéros avec les amis, à en être boulimique. Résultat de tout ça, +5-6 kg juste avant de commencer l'aventure."

Malgré cette prise de poids contraignante, la jeune femme explique se lancer dans ce défi "sans pression" : "Après tout c'était pas mal d'avoir des réserves, et je me motivais en me disant qu'il fallait absolument que je tienne dans l'aventure au moins pour reperdre ces fucking kg !!! On verra si ma stratégie a été payante..." Réponse les prochaines semaines !

Koh-Lanta : La Guerre des chefs, c'est chaque vendredi sur TF1 dès 21H