Cindy (Koh-Lanta 2019) enceinte et bientôt mariée : "Quelle galère !"

La finaliste de Koh-Lanta 2019 Cindy n'a pas remporté les 100 000 en jeu, mais elle a gagné bien plus. Le 26 mai 2019, à l'occasion de la fête des Mères, elle avait annoncé être enceinte de son premier enfant. Son compagnon Thomas et elle accueilleront d'ici trois-quatre mois une petite fille. Et ce n'est pas tout ! Les tourtereaux ont aussi prévu de se marier comme la belle blonde de 31 ans l'a annoncé en direct sur TF1 vendredi 21 juin 2019, lors de la finale de l'émission d'aventure.

"C'est un rêve que je vis, Koh-Lanta m'a persuadée du fait que la famille et l'entourage c'est le plus important et c'est vrai qu'en rentrant, quelle belle surprise ! Il avait prévu sa demande et puis les retrouvailles ont été très chaleureuses hein", avait déclaré la concurrente de Maud. Cindy et Thomas sont donc en plein préparatifs et, sur Instagram, la jeune femme n'a pas caché que ce n'était pas simple.

"Préparatifs du mariage. On a a validé que le lieu pour le moment", a-t-elle tout d'abord écrit en story Instagram, lundi 24 juin. Elle a ensuite partagé une vidéo légendée : "Le mariage, quelle galère." On peut l'entendre demander à son compagnon quel était le budget total de leur mariage de rêve. "32 900 euros", a alors répondu Thomas. Cindy lui a ensuite rappelé qu'elle n'avait pas remporté les 100 000 euros. Reste à savoir s'ils feront l'impasse sur certains détails ou s'ils s'offriront tout ce qu'ils souhaitent.

Interviewée par Purepeople lundi dernier, Cindy en avait dit un peu plus sur leur union. "Le mariage aura lieu le 15 février ! Ce sera à Saint-Émilion et je n'aurais que quatre mois pour perdre mes kilos de grossesse. On voulait un mariage original, donc on a décidé de faire un mariage d'hiver. L'été, c'est la saison des mariages, le marathon, on est en vacances... et puis en février, le 13e mois et les primes sont souvent tombés, du coup je me dis que les gens seront peut-être plus généreux", nous avait-elle confié.