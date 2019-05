Cindy (Koh-Lanta 2019) sexy en maillots : sa réponse à la polémique topless

Son corps de rêve, Cindy l'avait aussi dévoilé lors du tournage de Koh-Lanta en bronzant topless sur la plage. Une séquence qui avait choqué certains de ses camarades, parmi lesquels Brice. "Sur le moment, ça me surprend. On était tous en train d'aller chercher du bois, à s'occuper du camp. Les premiers jours étaient ceux où il fallait être le plus actif je pense. Ce n'était pas du tout son cas. Je sais que Cindy ne le voit pas du tout comme ça mais pour moi c'était inconcevable de venir sur Koh-Lanta et de bronzer dès les premiers jours. Ce n'était pas le Koh-Lanta que j'imaginais", a confié l'aventurier à Purepeople.com.

Brice n'a pas été simplement choqué par le fait qu'elle bronze sur la plage. C'est surtout sa "manière de bronzer", à savoir topless, qui l'a interloqué : "On peut bronzer normalement comme le faisaient tous les aventuriers mais de là à retirer le haut de maillot je trouve que ça fait vraiment vacances à la plage. Je trouvais ça un peu abusé. J'avais l'impression qu'elle était en mode vacances et je trouvais ça dommage."

Après la diffusion de la séquence, Cindy avait réagi auprès du Parisien : "Ça m'a mise mal à l'aise de voir la façon dont ça a été monté. Ce n'était pas vraiment ça. Je n'étais pas vraiment topless. Ma pause n'a duré que quinze minutes, pour ne pas dépenser de l'énergie inutilement."

Et ce dimanche 12 mai 2019, elle a légendé une nouvelle photo d'elle en maillot de bain, à la plage : "Bon depuis que je suis obligée de faire des stratégies dans Koh Lanta pour défendre ma place, je n'ai plus le temps de bronzer... Alors je pense à l'été qui approche, et à mes futures vacances à Ibiza. J'y pars chaque année, peut être que je pourrai faire topless tranquille ?"