Cindy (Koh-Lanta 2019) topless : "Mal à l'aise", elle critique le montage

Cindy ne fait pas l'unanimité auprès des téléspectateurs de TF1 depuis le début de la diffusion de Koh-Lanta 2019 (ou Koh-Lanta, la guerre des chefs). Dans son portrait, la conseillère financière de 31 ans expliquait : "Je suis géniale et je n'ai pas peur de le dire parce que je le démontre au quotidien." Or cette phrase aurait été sortie de son contexte.

Interviewée par Le Parisien de ce vendredi 29 mars 2019, la belle blonde assure : "Sorti de son contexte, je me rends bien compte que ça peut déranger. C'est un peu le Cindy show, là ! Mais il faut comprendre que pendant les cinq mois du casting, on nous demande de nous mettre en avant, quitte à grossir les traits. Ça fait partie du jeu." Cindy regrette également une séquence diffusée dans l'épisode du 21 mars. Celle où on la découvre en train de bronzer topless sur la plage alors que ses coéquipiers s'activaient sur le camp, un comportement qui en a exaspéré plus d'un.

"Ça m'a mise mal à l'aise de voir la façon dont ça a été monté. Ce n'était pas vraiment ça. Je n'étais pas vraiment topless. Ma pause n'a duré que quinze minutes, pour ne pas dépenser de l'énergie inutilement", confie l'aventurière de l'équipe bleue (Ikalu). Fort heureusement, son équipe n'est pas allée au Conseil la semaine passée, elle poursuit donc l'aventure. C'est Victor de l'équipe rouge (Kama) qui a été éliminé.

Mais, comme on a pu le découvrir dans la bande-annonce de l'épisode de ce vendredi, le moniteur de parachutisme de 25 ans fera son grand retour dans l'aventure. Sur Instagram, il assure que cela va "foutre le bordel".