Cindy (Koh-Lanta) en finale: l'adversaire qu'elle ne veut surtout pas affronter

Après les éliminations de Nicolas et Maxime vendredi 31 mai 2019, six aventuriers sont encore en lice dans Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1). Cindy et Steeve possèdent chacun un collier d'immunité qui leur assure une place parmi les cinq finalistes. Auprès de nos confrères du magazine Voici, la jolie Cindy fait quelques confidences sur cette fin d'aventure.

Cindy est susceptible de se retrouver avec Cyril, Aurélien, Maud ou encore Clo en finale. Mais c'est Steeve qu'elle redoute le plus. Ainsi, elle souhaite affronter "n'importe qui" sauf le Niçois. "Lui, c'est le papa, tout le monde l'aime, s'il fait partie du duo final, il sera imbattable. C'est le plus malin des candidats", estime-t-elle. Et d'expliquer son point de vue : "Sur l'épisode des courriers, c'est lui qui a réussi à casser les alliances en reportant habilement la faute sur Cyril. Il a été stratège, mais sans que ça se voie."

La fin est proche pour les aventuriers de Koh-Lanta. Et, dès l'instant où elle a su qu'elle faisait partie des cinq finalistes, Cindy s'est projetée : "Les 100 000 euros se sont mis à clignoter ! Un tel chèque, ça fait rêver !" Mais rien n'est encore joué. "La fin de l'aventure est difficile physiquement et mentalement. Je suis épuisée, les autres aussi. Ça va se jouer au mental", assure Cindy.

Rappelons que la jolie Bordelaise est déjà gagnante. Peu après son retour des îles Fidji, où a été tournée cette La Guerre des chefs, Cindy a annoncé une excellente nouvelle sur Instagram : elle est enceinte de son chéri Thomas ! L'arrivée du premier enfant du couple est prévue pour la fin d'année.

Rendez-vous vendredi 14 juin 2019 (il n'y aura pas d'épisode cette semaine !) dès 21h sur TF1 afin de suivre l'avant-dernier épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs !

Une interview à retrouver en intégralité dans les pages du magazine Voici, actuellement en kiosques.