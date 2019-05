Cindy (Koh-Lanta) enceinte: "gros nénés" et baby bump, son nouveau corps dévoilé

Actuellement à l'écran dans "Koh-Lanta, la guerre des chefs" (TF1), Cindy a annoncé sa grossesse. Plus encore, la future maman, enceinte de plus de quatre mois, a partagé son nouveau corps en photo. Ventre arrondi, poitrine plus développée... Elle s'affiche !

Sur TF1, dans Koh-Lanta, la guerre des chefs, Cindy brave les épreuves au fil des semaines et espère aller au bout de son aventure. Dimanche 26 mai 2019, des mois après le tournage de l'émission, la jolie blonde a annoncé une grande nouvelle. Sur Instagram, la reine des stratégies a révélé être enceinte de son premier enfant ! Désormais, elle partage l'avancée de sa grossesse avec ses plus de 36 000 followers. À lire aussi Nabilla et Thomas amoureux à Cannes : baby bump arrondi depuis le Martinez Nabilla enceinte : baby bump de sortie avec Thomas pour un événement mode Moundir : Rare photo de sa femme Inès enceinte, baby bump apparent Alors enceinte de plus de quatre mois, Cindy a vu son corps changer. En story sur le réseau de partage d'images, l'aventurière s'est dévoilée en sous-vêtements devant son miroir. Sans surprise, la future maman affiche un ventre bien arrondi. Mais ce n'est pas tout ! "Et voilà le corps qui se transforme petit à petit : les gros nénés, le ventre, les cuisses", écrit-elle. Une nouvelle silhouette qu'elle accepte. D'ailleurs, ravie de ses nouvelles courbes de femme enceinte, Cindy cite une réplique du film humoristique Dikkenek : "Les gros seins, les grosses cuisses, c'est mieux que dans les magazines, hein ?" Rappelons que c'est à l'occasion de la fête des Mères que l'aventurière a révélé sa grossesse. Une annonce faite avec humour puisque Cindy a publié une photo d'elle la tête dans la cuvette de ses toilettes, son amoureux Thomas aux premières loges. "Cette fois-ci, ce n'est pas une gueule de bois... mais bien la fin de 3-4 mois de nausées. Bien heureuse de vous annoncer en ce jour de fête des Mères qu'en octobre un solide gaillard ou belle poulette viendra combler notre vie. Et pour reprendre les mots d'une personne que j'admire : 'C'est le plus joli totem de la vie, une immunité pour l'éternité'", avait-elle écrit. Une heureuse nouvelle qui survient un mois après une première belle annonce. En avril dernier, Cindy avait confié à nos confrères de Télé Star s'être fiancée à son amoureux Thomas. "J'ai un mec en or. Je n'aurais pas eu la même énergie positive dans l'aventure sans son soutien. Il est très équilibré, on communique beaucoup. Il y a énormément de bienveillance entre nous", avait-elle déclaré à propos du futur papa.

