Cindy (Les Ch'tis) recourt à la chirurgie et dévoile sa nouvelle poitrine

Il y a un an, Cindy des Ch'tis sur W9 donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Gabin.

Après avoir pouponné son petit prince, la jolie Lilloise a récemment décidé de se faire plaisir et de s'occuper d'elle. Sur Instagram, Cindy, qui avait participé à la 3e saison des Ch'tis, a en effet dévoilé début mai 2019 qu'elle venait de se faire refaire la poitrine !

Elle a écrit en légende de plusieurs photos dévoilant un avant/après l'opération : "Post pas très glamour mais il est important à mes yeux de vous expliquer car vous êtes là depuis longtemps et faites partie de ma vie, je vous partage tout depuis maintenant 6 ans. Je n'ai pas voulu le dire avant de le faire car c'est mon choix et quelque chose que je souhaitais faire depuis plus de 10 ans et je ne voulais pas que l'on me juge. Mardi je me suis donc faite opérer d'une chirurgie de la poitrine."

Après cette révélation, Cindy a raconté en rentrant dans les détails de l'intervention : "Opérée à 14h et sortie de l'hôpital à 20h, tout a été très vite. C'est un peu douloureux mais supportable, vraiment. Le pire pour le moment sont les drains qui j'espère me seront retirés demain, ou lundi au plus tard. J'ai la chance d'avoir mon chéri @gregraw1 à mes côtés et à mes petits soins, car je ne peux pas lever les bras ni porter Gabin pendant un mois. (...) Cette opération a été prise en charge pour ma part, car je partais de presque rien vraiment. Ça ne se voyait pas forcément car je ne mettais que des soutien-gorges push up et ultra rembourrés. Mais je le vivais mal tout de même, pas bien dans mon corps. Voici une photo de mon corps avant l'opération (pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point je n'étais pas gâtée par la nature), et ma photo après, je pense que je vais me sentir mieux cet été. Voilà vous savez tout."