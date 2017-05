Cindy Lopes enceinte : Elle dévoile le sexe du bébé !

Après avoir révélé sa grossesse à la fin du mois de mars, l'ex-Secrétiste Cindy Lopes donne d'autres joyeuses nouvelles. Enceinte pour la première fois à 34 ans, l'ancienne star de télé-réalité connaît désormais le sexe du bébé...

Interrogée par le magazine Public pour faire le point sur sa grossesse et ses projets à venir, Cindy Lopes a révélé qu'elle attend... une petite fille ! Lors de sa précédente interview pour le même magazine, elle avait dit avoir plusieurs prénoms en tête, notamment celui de Stella si jamais c'était une fille, mais, cette fois, elle a donné d'autres pistes : Nelva, Shirel ou encore Wendy. "Le girl power aura sa descendance ! Ma fille sera élevée comme une winneuse et elle aura du caractère, comme sa mère !", a-t-elle confié. Le papa, prénommé Maxime et qui travaille dans le dépannage de serrurerie, n'a qu'à bien se tenir...

Alors qu'elle doit donner naissance à son premier enfant au mois de juin, Cindy Lopes se dit déjà prête à devenir maman. "Je veux accoucher naturellement, et je vais évidemment allaiter mon enfant (...) J'assume celle que j'étais autrefois, mais j'aborde un nouveau chapitre de ma vie. Je crois que rien au monde ne me rendra plus heureuse aujourd'hui que d'être maman", déclare-t-elle. Revenue à Paris après avoir vécu plusieurs mois en Belgique, la jeune femme, qui travaille dans une société de communication, pense aussi à la suite : en l'occurrence son mariage avec Maxime !

L'intégralité de l'interview de Cindy Lopes est à lire dans Public en kiosques le 25 mai 2017.

Thomas Montet