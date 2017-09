Cindy Lopes (Secret Story 3) est maman pour la toute première fois !

Cindy Lopes, candidate de la troisième saison de Secret Story, a donné naissance à son premier enfant ! La jolie blonde au caractère bien trempé, qui avait participé en juin 2009 au programme aux côtés d'Emilie Nef Naf, Daniela Martins ou encore François Xavier alias F-X, a annoncé la nouvelle à nos confrères de Public.fr.

D'après leurs informations, la jeune femme de 34 ans a donné naissance à une petite fille prénommée Stella il y a quelques jours à Paris. Le choix du prénom n'est pas anodin puisqu'en avril dernier, elle révélait au magazine qu'elle souhaitait faire dans l'originalité : "Pour les prénoms, on cherche de l'original, mais pas trop bizarre, nous avons pensé à Stella et Aaron pour le moment."

"Cet enfant est arrivé par miracle alors qu'on ne l'attendait plus. On a eu beaucoup de mal à faire ce bébé", assurait-elle à l'époque. Très heureuse dans sa vie désormais, c'est loin du monde de la télé-réalité que la jeune maman compte élever son petit bout de chou. Exit le strass et les paillettes, désormais c'est un nouveau départ que la sulfureuse blonde prend.

Quid du mariage ? La suite, très prochainement...