Cindy Lopes (Secret Story 3) : La future maman va se marier !

Il y a quelques jours, Cindy Lopes, ex-participante à Secret Story 3 (TF1), a fait sensation lors de la soirée d'ouverture de la Foire du Trône en dévoilant aux photographes qu'elle est enceinte de son premier enfant. Folle de joie, elle a accordé un entretien à nos confrères du site Public. Elle évoque son futur bébé, mais aussi ses projets avec son fiancé Maxime.

La jeune femme, qui a quitté la France et dit adieu à la télé-réalité, ne s'attendait pas à être enceinte. Depuis deux ans, son partenaire et elle ont tenté d'avoir un bébé, en vain. "Cet enfant est arrivé par miracle alors qu'on ne l'attendait plus. On a eu beaucoup de mal à faire ce bébé. Nous avons même été envoyés vers le service des FIV [fécondation in vitro, NDLR], j'ai baissé les bras", explique-t-elle.

Cette grossesse inespérée fait donc le bonheur de Cindy Lopes et de son homme, "son jumeau". Si la sulfureuse blonde ne sait pas encore quel sera le sexe de son bébé, elle a déjà presque trouvé les prénoms : "On cherche de l'original mais pas trop bizarre, nous avons pensé à Stella et Aaron pour le moment."

Et comme une heureuse nouvelle n'arrive jamais seule, l'ex-star de télé-réalité annonce qu'elle va se marier l'année prochaine : "Maxime m'a fait sa demande il y a plus d'un an et demi mais j'ai toujours rêvé de me marier accompagnée de notre premier enfant. Tout arrive !"

Nous leurs adressons toutes nos félicitations !