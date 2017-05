Cindy Sander a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique ? Elle répond !

Cindy Sander a bien changé... à tel point que certains se demandent si, par hasard, elle ne serait pas passée par la case chirurgie esthétique.

En effet, exit la candidate boulotte de Nouvelle Star (M6 en 2008) qui était moquée avec son titre Papillon de lumière : Cindy Sander est aujourd'hui - grâce à son pygmalion Manfred Thierry Mugler (68 ans) qui l'a métamorphosée - la chanteuse rousse très stylée qui étonne tout le monde !

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la starlette de 39 ans a répondu aux rumeurs. "La chirurgie esthétique, non ! Je suis complètement honnête avec vous. Si vous regardez une personne qui perd plus de 40 kilos, c'est sûr que le visage va changer... Après je pense que c'est aussi la couleur de cheveux, le maquillage et toutes ces choses-là qui font énormément de changements sur une personne. La perte de poids, c'est déjà ce qui change le plus sur un visage, mais la chirurgie c'est non, et je suis contre !", a-t-elle assuré.

Et d'indiquer, sur sa métamorphose : "J'ai eu un coach de sport, de nutrition, mais c'est vrai que c'est un ensemble. C'est pas spécifique à un régime, c'est vraiment une meilleure alimentation, un meilleur mode de vie, on se reprend en main, on fait plus de choses, on fait attention à soi."

Concernant son retour en musique, le premier extrait de l'EP de Cindy Sander s'appelle Près de moi et il s'agit d'une reprise en Français du tube Next To Me d'Emeli Sandé.