Cindy Sander manipulée par la prod' de Nouvelle Star : "J'ai écouté bêtement"

En 2008, la France découvrait Cindy Sander, alors au casting de Nouvelle Star sur M6. Mais la jeune chanteuse a très vite déchanté. En effet, après son passage face aux jurés de l'émission, Cindy Sander a été confrontée à de nombreuses moqueries sur la Toile. Malgré les critiques, la candidate de Nouvelle Star a persévéré. Ainsi, la même année, Cindy Sander a sorti son tout premier titre, Papillon de lumière. Sans plus attendre, la chanteuse était alors devenue la risée du web.

Quelques années après ce douloureux épisode, Cindy Sander a finalement sorti la tête de l'eau. En effet, en 2015, la chanteuse faisait son retour en force à l'affiche de The Wyld, un spectacle signé Thierry Mugler.

Si elle semble désormais épanouie, bien dans sa peau et même prête à se produire en France, Cindy Sander garde un souvenir amer de son passage dans Nouvelle Star. Invitée sur le plateau de C à Vous le 28 avril, l'interprète du titre buzz Papillon de lumière est revenue sur cette expérience et en a profité pour faire quelques révélations surprenantes : "Il y a quand même eu une petite manipulation derrière. Ce n'était pas prévu que je chante ce titre", a alors lancé Cindy Sander, ajoutant avoir été "mal coachée". "On cherche une fille comme toi, exactement comme toi et on veut que tu fasses beaucoup de mimiques, beaucoup de gestes et beaucoup de voix surtout. Vas-y et tu verras, tu seras celle qui ira le plus loin dans l'aventure", lui auraient alors indiqué des membres de la production.

"Moi j'ai écouté bêtement", a déploré Cindy Sander, avant de conclure : "Et là, c'est le désastre, mais je me suis très vite relevée après."