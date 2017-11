Cinquante nuances plus claires : Bande-annonce très sensuelle et inquiétante...

Cinquante Nuances plus claires (Fifty Shades Freed), troisième et dernier de volet de la saga née de la plume d'E. L. James, possède désormais sa bande-annonce finale et très sensuelle. Une vidéo qui nous montre plus que la sublime robe de mariée d'Anastasia Steele, incarnée par Dakota Johnson, dévoilée dans le teaser. En effet, Christian Grey (Jamie Dornan) est toujours aussi séduisant que possessif, tandis qu'Eric Johnson (Smallville) montre à quel point il menace le couple principal.

Prévue pour sortir aux alentours de la Saint-Valentin, cette romance sulfureuse est réalisée par James Foley, déjà aux commandes de Cinquante Nuances plus sombres. Objectif pour le box-office, ne pas passer en-dessous de la barre des 110 millions de dollars de recettes mondiales, à l'image des résultats des deux précédents volets.

Tourné simultanément à Cinquante Nuances plus sombres, ce dernier volet compte également la participation de Kim Basinger, Rita Ora et Marcia Gay Harden.

Cinquante Nuances plus claires, en salles le 7 février 2018