CJ Franco : Topless, la bombe en couple avec Len Wiseman s'expose

Elle avait commencé à se faire un nom avant de devenir l'attraction fatale du divorce de Len Wiseman et de Kate Beckinsale, entre campagnes publicitaires et premières apparitions sur les écrans (Project X, New Girl), elle continuera après : avec un sens du timing déconcertant, la jeune bombe CJ Franco récidive dans ses oeuvres sensuelles...

Toujours discrètement en couple avec le réalisateur, scénariste et producteur de bientôt 44 ans, le mannequin californien, qui vient de fêter ses 26 ans, a repris dernièrement son rôle d'ambassadrice de la plus chaude des marques d'eau minérale : 138 Water. Après plusieurs shootings torrides en 2016, Celisa Franco, dite CJ, remettait pour 138 Water sa casquette d'égérie... et enlevait presque tout le reste, les 15 et 16 février, à l'occasion d'une séance photo à Malibu. Son joujou du jour, au bord du Pacifique ? Une Buick Riviera de 1968 (que l'acteur Simon Rex, star de Vine, a vendue en 2014) qu'elle n'a pas tant conduite que frottée avec ses courbes pulpeuses. De quoi continuer à alimenter la saga de l'eau la plus brûlante qui soit.