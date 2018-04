Claire Chazal : "Avec Xavier, je croyais qu'on irait ensemble jusqu'au bout"

Claire Chazal semble alors moins amère quand elle parle de sa liaison avec Patrick Poivre d'Arvor : "Notre relation a été passionnée, secrète, parfois chaotique, révèle-t-elle. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on construit une existence rectiligne ! Mais c'est un homme hors norme. J'ai su d'abord le voir comme un amant, puis j'ai deviné la force qu'il aurait à transmettre à un enfant", raconte la mère de François, né de cette romance en 1995 et finalement reconnu par son père en 2005.

Je suis seule et je le vis bien

L'animatrice radio de France 5, France Info et Radio Classique affirme également avoir franchi un nouveau cap, sentimentalement parlant. Après des relations plus ou moins passionnées avec Patrick Poivre d'Arvor, Xavier Couture ou plus récemment, avec l'acteur Philippe Torreton et le mannequin de vingt ans son cadet Arnaud Lemaire, la journaliste semble être passée à autre chose.

À 61 ans, Claire Chazal se dit en effet seule, mais sereine : "Je ne suis plus cette amoureuse de 20 ans, ni même celle de 40 ans. Je ne suis plus à la recherche de la passion, ce n'est plus une obsession... même si je n'y ai pas totalement renoncé ! Aujourd'hui, je peux m'imaginer seule, confie-t-elle. Je le suis actuellement et je le vis bien. C'est un passage, je n'ai plus envie de souffrir."