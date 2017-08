Claire Chazal, célibataire et bientôt grand-mère ? "J'y suis prête..."

Depuis que sa relation amoureuse avec Arnaud Lemaire est arrivée à son terme en 2015, Claire Chazal (60 ans) vit seule. Interrogée par son ami Marc-Olivier Fogiel pour Paris Match, celle que l'on retrouve avec plaisir dans l'émission culturelle Entrée libre sur France 5 a notamment accepté de parler de cette solitude, de sa vie de famille, et donc de son fils François (22 ans), fruit de sa relation avec Patrick Poivre d'Arvor.

Questionnée sur son célibat qui commence à s'installer dans la durée, l'ex-star de l'info a confié : "Oui, aujourd'hui, je ne vis pas en couple mais seule ne signifie pas isolée, au contraire. Je suis très entourée, j'ai des amitiés fortes. (...) Les rencontres intellectuelles, artistiques nourrissent aussi une vie. Différemment mais autant que l'amour." Et d'indiquer à propos de ce choix de vie qu'elle assume à 100% : "Ce que je vis correspond peut-être à une forme d'égoïsme. Sûrement même. Cette vie choisie, cette solitude choisie, ce célibat choisi. Le refus de la contrainte."

Toutefois, Claire Chazal n'a pas caché qu'elle apprécierait grandement que son fils François n'adopte pas la même philosophie de vie. "Paradoxalement, moi qui ai voulu cette liberté, ça me rassurerait qu'il construise une vie de famille", a-t-elle lancé. Et de poursuivre sur la possibilité de devenir grand-mère : "J'y suis prête. Parce que ce serait l'enfant de mon fils. Un prolongement de lui et, d'une certaine façon, de moi. Donc ce n'est pas le rôle de grand-mère qui m'intéresserait, c'est 'Qu'est-ce que c'est que cet être qui nous prolongerait, nous ? Et en quoi pourrais-je l'aider ou l'accompagner ?'."



Pour finir, concernant la possibilité de vieillir seule, Claire Chazal a répondu avec philosophie : "L'absence de compagnonnage peut être vertigineuse. Je suis admirative des couples de grands anciens qui ont du plaisir à aller au cinéma, à partir en vacances ensemble. Moi, je ne suis pas parvenue à le faire... Il fait l'assumer. C'est un choix de liberté."

