Claire Chazal dans ONPC : "Ça a ravivé quelques souvenirs"

Duo exceptionnel dans On n'est pas couché, ce samedi 4 novembre 2017, sur France 2. C'est Claire Chazal qui siégera au côté de Yann Moix afin de poser des questions ou donner son avis à Geoffroy Didier, vice-président du conseil régional d'Île-de-France et conseiller régional d'Île-de-France, Marcela Iacub, venue assurer la promotion de son livre Le Che, à mort (aux éditions Robert Laffont), Anny Duperey, qui défendra son livre Le Rêve de ma mère (aux éditions du Seuil), Christophe Willem, qui a fait le déplacement à l'occasion de la sortie de son album Rio, et Sara Forestier, venue pour son film M.

Malheureusement, les téléspectateurs ne devront pas s'habituer à sa présence dans l'émission animée par Laurent Ruquier. En effet, la journaliste de 60 ans n'a "signé" que pour une émission comme elle l'a rappelé lors de son interview accordée à nos confrères de RTL : "Je suis une chroniqueuse bienveillante et je sais que Laurent m'a proposé de tenir ce rôle sachant qui j'étais, au lendemain de l'enregistrement de l'émission. Je l'ai accepté tout de suite, je savais que ce n'était qu'une seule fois."

Et hors de question pour l'animatrice d'Entrée libre (France 5) de jouer un rôle lors du tournage : "J'aime beaucoup Christine Angot, ça m'intéressait et m'amusait de me mettre dans ses pas, dans ses habits. Je n'ai pas la répartie de Yann Moix qui a toujours le sens de la formule et le sens d'une formule originale. C'est donc dans une sincérité que j'y suis allée. Je ne cherchais pas à jouer un rôle, ni un personnage, mais simplement être sincère."

Quoi qu'il en soit, ce tournage pour ONPC a rendu l'ancienne animatrice du JT de TF1 un brin nostalgique. La raison ? Son interview de Geoffroy Didier : "C'est vrai que ça a ravivé quelques souvenirs d'interviews politiques que j'ai menées pendant très longtemps. Ça m'a beaucoup plu de retrouver cet échange un peu sérieux et en même temps décontracté. J'ai retrouvé de vieux réflexes et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire."

Toutefois, Claire Chazal ne souhaite aucunement remplacer Christine Angot et l'a rappelé en fin d'entretien : "Je ne suis pas candidate."

Pour rappel, l'écrivaine n'a pu assurer son rôle de chroniqueuse ce soir car elle est en pleine "promotion de son oeuvre [Un amour impossible, NDLR] aux États-Unis", ce qui était "prévu depuis cet été avec Flammarion", comme l'avait expliqué France 2.