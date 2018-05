Claire Chazal effrayée par le vieillissement : "Ça me rend triste, ça m'affole"

Mercredi 16 mai 2018, Claire Chazal (61 ans) était l'invitée de marque de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC.

Interrogée sur le temps qui passe (son livre justement intitulé Puisque tout passe : Fragments de vie, vient de paraître chez Grasset) et sur son goût pour le sport et l'entretien de soi, l'ex-journaliste star de TF1 a expliqué : "C'est vraiment une demande, une nécessité quasiment, presque physique, même hormonale, physiologique. Quand on fait cet effort quotidien, le corps a envie de le retrouver tous les jours. (...) Il y a aussi l'idée de ne pas se laisser aller. Si le temps passe, que la peau vieillit et qu'on vieillit, pour lutter contre ça, forcément il faut essayer d'être en forme, il faut essayer d'être mince, de se tenir." Et d'ajouter avec honnêteté quand son hôte lui a demandé si elle vivait mal ce temps qui passe : "Oui, je ne le vis pas très bien."

Un peu plus tard dans l'interview, Claire Chazal est revenue encore une fois sur son âge, elle dont le physique est connu par des millions de Français depuis des décennies. "Il faut nommer les choses : 60 ans, c'est très difficile de voir arriver ça. C'est le moment où les parents meurent, c'est un passage. Moi j'ai senti ce moment comme un passage. (...) On a vécu avec son image, on est soucieux de son image, ça nous obsède parce que le temps qui est devant nous se réduit. Ça me rend triste, ça peut même m'affoler et me provoquer des vertiges oui."

Pour autant, Claire Chazal ne se laisse pas abattre et profite même plus de la vie aujourd'hui que dans sa jeunesse. Elle n'est pas dupe, sa notoriété et son niveau de vie ne sont pas étrangers à cette philosophie : "J'ai l'impression au contraire de vivre de façon très jeune, je fais beaucoup plus de choses que quand j'avais 20 ans, beaucoup plus de sport que quand j'avais 20 ans, je sors beaucoup plus. Je n'ai pas l'impression de vivre en senior ou en vieux, j'ai cette chance, c'est un privilège évidemment. J'ai eu la chance d'en avoir les moyens."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !