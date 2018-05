Claire Chazal, hypocondriaque : "Sang, poumons...", elle vérifie tout !

Samedi 5 mai 2018, Laurent Ruquier recevait Claire Chazal (61 ans) dans On n'est pas couché (France 2), pour son livre Puisque tout passe (aux éditions Grasset). Un ouvrage dans lequel l'animatrice de France 5 revient notamment sur ses peurs et ses angoisses. Aussi n'a-t-elle pas échappé à ce sujet lors de l'émission, l'occasion d'apprendre qu'elle est hypocondriaque.

"Je suis hypocondriaque, je me soigne en faisant des examens personnels. Dès que j'ai un doute, je fais faire une batterie d'examens. Je vais à peine consulter un médecin. Je me rassure en vérifiant que je n'ai rien dans le sang ou les poumons", a-t-elle admis. Au-delà de la santé, Claire Chazal est une grande angoissée sur le plan personnel et professionnel. Un sentiment qui la paralyse depuis sa plus tendre enfance et qu'elle associe à sa défunte maman : "Il y avait aussi des phobies chez ma mère. Ça se transmet aussi ces peurs. La peur, c'est ce qui se transmet le plus au fond. Et, voyant le visage de ma mère, je savais qu'elle était mal. Et j'ai associé ça après aussi à ma propre vie. Je me suis mise aussi à avoir mes propres inquiétudes. Je pense qu'il y a un tempérament mais il y a aussi une transmission, un socle familial."

Et, pour expliquer la raison pour laquelle ses angoisses ne sont jamais passées, l'ancienne figure du JT de TF1 a expliqué : "Ce ne sont pas des angoisses de l'ordre du stress ou du trac. Ce n'était pas des peurs techniques ou professionnelles. C'était quelque chose d'interne, d'intérieur, contre lesquelles je me suis battue un peu toute ma vie. Voilà comment j'ai avancé. Je pense que j'ai eu moins peur des épreuves réelles que de la vie en elle-même."

Du côté des audiences, ONPC a rassemblé pas moins de 1,1 million de téléspectateurs hier soir, soit 18,5% de part de marché. Un très beau score !