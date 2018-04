Claire Chazal "inutile" après son éviction de TF1 : "Je me suis sentie de côté"

En septembre 2015, Claire Chazal présentait son tout dernier journal télévisé sur TF1. Plus de deux ans plus tard, la journaliste est revenue sur son départ surprenant auprès de Laurent Delahousse dans 20h30, le dimanche (France 2). L'occasion pour l'ex-épouse de Xavier Couture de se livrer à coeur ouvert.

"Ça m'a manqué les premiers mois, bien sûr", lance Claire Chazal. Surtout qu'après avoir rendu l'antenne, lors de "moments un peu dramatiques" comme l'attentat du Bataclan ou encore lors de "grands événements" comme la campagne présidentielle, la journaliste de 61 ans s'est sentie "inutile". "On a l'impression qu'on aurait pu participer soit à l'émotion collective, soit à un grand événement qui mobilise la nation. Donc je me suis sentie un peu sur le côté", avoue-t-elle.

Tentant de se rassurer, Laurent Delahousse lui demande alors si, finalement, elle n'a pas trouvé une forme de soulagement en arrêtant le JT. La réponse de Claire Chazal est claire et net : "Non. Je ne l'ai pas ressenti comme ça. C'est plutôt une douleur, un manque..." D'autant plus qu'elle s'entendait à merveille avec son équipe sur TF1.

Depuis, la journaliste est aux commandes de son émission Entrée libre sur France 5. Et, le 2 mai 2018, elle publiera un nouvel ouvrage biographique baptisé Puisque tout passe : Fragments de vie aux éditions Grasset.