Claire Chazal : La réaction stupéfiante de sa mère à l'annonce de sa grossesse

Il y a vingt-trois ans, Claire Chazal donnait naissance à son fils François, fruit de ses amours passées avec Patrick Poivre d'Arvor. Interrogée par la secrétaire d'État Marlène Schiappa pour Paris Match en cette mi-juillet 2018, celle que l'on retrouve désormais avec plaisir dans l'émission culturelle Entrée libre sur France 5 a confié que cet heureux événement avait suscité quelques inquiétudes dans sa famille, notamment du côté de sa mère Josette.

"La toute première phrase de ma mère, quand, à 37 ans, je lui ai annoncé ma grossesse, a été : 'Donc, tu vas perdre ton emploi.' Et la deuxième : 'Tu vas tellement changer physiquement que tu ne pourras plus être à l'antenne.' Or, j'ai présenté le journal jusqu'à la veille de l'accouchement !", a raconté la star de 61 ans encore marquée par ces propos très durs.

La journaliste a aussi reconnu qu'élever son fils seule dans l'imaginaire collectif – Patrick Poivre d'Arvor a reconnu être le père en 2005 dans son livre Confessions – avait pu envoyer un signal fort dans la société parfois conservatrice du milieu des années 90. "Je n'en ai pas forcément eu conscience au moment où je le faisais. La maternité doit être libre ; moi, en tout cas, je ne l'envisageais pas autrement. J'ai d'ailleurs attendu d'en avoir les moyens, professionnellement, pour m'autoriser ce désir d'enfant, dans une totale autonomie", a-t-elle confié. Et d'ajouter : "François était avec son père le week-end, et avec moi toute la semaine. Nous nous sommes répartis les rôles. J'ai travaillé sans réelle culpabilité car je l'accompagnais."

