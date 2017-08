Claire Chazal : La robe rouge d'Audrey Crespo-Mara ? "Rien n'est neutre"

Le 18 août dernier, après les terribles attentats survenus à Barcelone, Audrey Crespo-Mara prenait l'antenne de son JT sur TF1...en robe rouge. Une tenue "pas très adaptée" selon Jean-Michel Apathie, comme il l'a fait savoir sur Twitter. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, Claire Chazal s'exprime à son tour sur le sujet.

"On est toujours soumis, malheureusement, à des critiques un peu rapides et superficielles. Et c'est d'autant plus le cas lorsqu'on est une femme : chacun regarde la coiffure, la tenue, l'apparence...", déplore celle qui a été aux commandes du journal télévisé pendant plus de vingt ans. Et de nuancer : "Bien sûr, j'en ai aussi fait l'objet. Mais quand on fait un travail d'image, il faut faire attention à tout. Rien n'est neutre, tout a de l'importance."

"Honnêtement, je ne sais pas pour la robe rouge", confie dans la foulée Claire Chazal, qui "pense qu'on peut commettre des erreurs". Toutefois, l'animatrice d'Entrée libre (France 5) reste prudente quant aux polémiques qui "sont un peu vaines". "Je connais Jean-Michel Apathie, surtout pour son grand sens de l'analyse politique. C'est ça que j'apprécie chez lui et il le sait", lâche-t-elle, clôturant ainsi le débat.

Pour rappel, après son tweet sur la tenue de l'épouse de Thierry Ardisson, le journaliste de 58 ans avait provoqué la colère des internautes. Beaucoup avaient en effet pointé du doigt de la misogynie.