Claire Chazal : Larmes, peurs, angoisses... Sa dépression après l'accouchement

En plus d'être une véritable star du petit écran, Claire Chazal est la maman de François (23 ans), né de ses amours avec Patrick Poivre d'Arvor. Dans son ouvrage biographique, Puisque tout passe (éditions Grasset) sorti ce mercredi 2 mai 2018, l'ancienne présentatrice du JT de TF1 se livre sur sa relation compliquée avec sa mère, les hommes de sa vie ou encore son rapport à la maternité... et révèle avoir souffert d'une dépression post-partum l'année suivant son accouchement.

Rappelons que la naissance de François est survenue dans un moment particulièrement délicat pour le couple. En 1995, l'idylle de Claire Chazal et PPDA est encore secrète et la jeune femme peine alors à se cacher. Ce n'est d'ailleurs que dix ans plus tard, en 2005, que le journaliste reconnaît officiellement son fils. "C'est un été en Provence. Mon fils a 4 mois. La chaleur ne parvient pas à étouffer mes pleurs. Chaque matin, je me lève épuisée par la peur, et je sanglote", écrit-elle alors. Et de poursuivre : "La vie m'aime, mais je n'aime pas la vie : voilà ce que je me dis quand l'inquiétude est trop forte."

Dans son ouvrage, Claire Chazal s'adresse même directement à François. "Non, mon fils, je ne déteste pas la vie... Mais cette vie est parfois comme la vague de Virginia Woolf, comme le tempo terrible de ta grand-mère, une cyclothymie affolante et créatrice. Oui, la répétition des jours me fait peur, lance-t-elle. Je ne suis plus très jeune, et l'énumération des tâches quotidiennes, la vision des objets les plus familiers, toutes ces scènes qui se rejouent et semblent pourtant devoir s'effacer un jour, me poussent parfois vers l'abîme." Une dépression que la jeune maman a fini par surpasser.