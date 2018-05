Claire Chazal : Ses reproches à sa défunte mère qui ne voulait pas d'enfant...

À 61 ans, Claire Chazal se livre dans son ouvrage Puisque tout passe (éditions Grasset), disponible le 2 mai 2018. Les hommes de sa vie, son éviction du journal télévisé de TF1 ou encore ses craintes les plus folles, tout y passe. Nos confrères de Télé Star se sont procurés les pages de la biographie et en ont publié quelques passages, notamment sur la relation particulière qu'elle entretenait avec sa mère Josette, disparue en 2015.

Claire Chazal confie alors que "l'hyperémotivité, la claustrophobie et l'anxiété" font partie de son ADN. "Elles ne m'ont pas empêchée de vivre ni même de surmonter les épreuves", poursuit-elle. Mais à différents moment de sa carrière, l'ex-star des JT aurait pu flanché. "J'aurais été munie d'un viatique, d'une approbation inconditionnelle et j'aurais été invincible", écrit-elle.

Ma mère n'a jamais voulu d'enfant

Et cette approbation à laquelle elle fait référence n'est apparemment jamais venue de la part de sa mère. "Courageuse ? C'est l'un des très rares qualificatifs louangeurs dont ma mère me gratifiait, confie alors Claire Chazal. J'aurais tant voulu qu'elle poursuive : 'gentille, attachante, forte, intelligente... bref, la meilleure'." De sa défunte mère, la journaliste a hérité de bien autre chose : "Ses peurs ancestrales, ses appréhensions maladives (...), ses suffocations dans le métro, son horreur de l'avion et du huis-clos quel qu'il soit, cette angoisse que son regard trahissait." Tant de craintes qu'elle tente aujourd'hui d'oublier.

Claire Chazal, maman de François (23 ans), l'unique fils qu'elle a eu avec Patrick Poivre d'Arvor, pense connaître les raisons du comportement de sa mère à son égard. Alors que la journaliste était enceinte, Josette lui fit une révélation douloureuse : "Elle m'avoua qu'elle n'avait pas voulu d'enfant." "Cette amertume pourrait-elle expliquer sa relative agressivité à mon égard ?", se questionne encore la journaliste...