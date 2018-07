Claire Chazal, son choix du célibat : "La passion s'accompagne de douleurs..."

Depuis la fin de sa love story avec Arnaud Lemaire en 2015, Claire Chazal (61 ans) vit seule. Interrogée par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa pour Paris Match, l'animatrice d'Entrée libre sur France 5 a accepté de parler de cette solitude choisie et du temps qui passe.

Questionnée sur son goût de la liberté qui ne lui a pas toujours permis de faire durer ses relations, l'ex-star de l'info a confié avec honnêteté : "J'ai bien conscience d'avoir privilégié une forme de liberté, d'avoir refusé les concessions, par égoïsme parfois. (...) Je regrette quand je vois certaines familles, certains couples dont la longévité me fait envie, parce qu'ils donnent l'image d'un beau compagnonnage, d'une solidarité, parce que, quand on vieillit, on a besoin d'une épaule... Sur le moment, la question ne s'est pas posée."

Aujourd'hui, Claire Chazal trouve son épanouissement dans ses amitiés qui lui apportent, elle l'assure, davantage de bonheur que les passions éphémères. "Rien n'est plus beau qu'avoir le coeur qui bat, de vibrer et d'être dans cette espèce de rapport exclusif dans la recherche d'un amour absolu. Mais la passion s'accompagne aussi de douleurs, de destruction et, aujourd'hui, c'est peut-être cela qui l'emporte dans mes souvenirs et me déporte vers autre chose (...) L'amitié me comble plus, me fait moins peur, me décourage moins", a-t-elle affirmé.

Et la maman compréhensive de François (23 ans) de poursuivre sur son apparence qui, inévitablement, évolue avec le temps : "Je me sens sans doute moins désirable. Oui... Forcément ! Je me bats, j'essaie de repousser les stigmates du temps, comme on fait toutes et tous... J'ai toutefois conscience d'avoir plus de chances et de moyens que d'autres pour résister au temps qui passe."

