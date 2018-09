Claire Chazal : Son nouveau projet inattendu dévoilé !

En cette rentrée 2018, Claire Chazal a plein de projets en cours sur France 5. Si elle a lancé son magazine culturel Passage des arts et reprendra la présentation d'Entrée Libre le 17 septembre prochain, la journaliste de 61 ans s'apprête aussi à monter sur les planches. En effet, elle fera ses débuts au théâtre dans la pièce Peau d'Âne selon nos confrères de RTL.

Claire Chazal se glissera dans la peau du Narrateur de cette nouvelle adaptation du film de Jacques Demy (sorti en 1970 avec Catherine Deneuve). Avec la célèbre musique de Michel Legrand, la pièce sera un véritable challenge pour l'ancienne présentatrice du JT de TF1. "J'essaierai de faire le mieux possible au milieu d'une troupe importante. Nous serons une vingtaine sur scène. Et moi, j'arriverai modestement pour raconter l'histoire. L'introduction et la conclusion et quelques surprises au milieu du spectacle", a-t-elle assuré à Steve Bellery, journaliste culture chez RTL.

"Je suis sereine là parce qu'on n'a pas encore commencé à travailler tous ensemble. J'ai bien sûr conscience que c'est une nouvelle aventure, que c'est quelque chose de difficile. J'ai déjà touché à la scène lors de lectures, mais c'est différent. D'abord, vous n'êtes pas avec une troupe ! Jouer, dire, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne, que je travaille. Je ne peux pas cacher que j'aurai sûrement le trac", a ajouté Claire Chazal avant de conclure : "Tout le monde a en mémoire les airs de Peau d'âne, la magie, la poésie, la beauté de cette musique. J'aime le spectacle vivant, c'est ce que je préfère, c'est un partage que nous sommes seuls à ressentir."

Claire Chazal se retrouvera aux côtés de Marie Oppert, Michael Denard, Emma Kate Nelson, Olivier Fredj ou encore Marie-Agnès Gilot dans Peau d'Âne. La pièce musicale sera à découvrir au Théâtre Marigny à Paris du 14 novembre 2018 au 17 février 2019.

Claire Chazal jouera également les actrices dans le premier film de Michel Denisot, Toutes ressemblances, où elle a décroché un rôle. Elle donnera la réplique à Anne-Sophie Lapix, Laurence Ferrari ou encore Patrick Poivre d'Arvor.