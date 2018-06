Claire Chazal superbe : Quand deux anciens du 20h se retrouvent...

Café littéraire incontournable du quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement, Les Deux Magots organise tout l'été des rencontres avec des auteurs. Lundi 25 juin 2018, Claire Chazal est venue présenter Puisque tout passe, paru chez Grasset en mai.

Dans ce livre, la journaliste se livre avec beaucoup de sincérité. Elle rassemble "ses souvenirs, ses secrets, ses joies, ses espérances, ses solitudes... Avec une lucidité rare, elle revisite ici son parcours de femme et de journaliste, convoque ses amis, ses regrets, ses enthousiasmes et se livre avec tendresse". Depuis ses années 20h, Claire Chazal présente en quotidienne le magazine culturel Entrée libre sur France 5 et vous donne rendez-vous chaque week-end sur la chaîne FranceInfo pour une interview de décryptage de l'actualité de la semaine dans Soyons Claire.

Pour cette dédicace, Claire Chazal a pu compter sur la présence de Michel Drucker, du président du Conseil supérieur des archives Jean-Louis Debré et d'un autre ancien soldat du 20h, David Pujadas. Notre consoeur du magazine Gala Sévérine Servat était présente, comme Thierry Séchan, écrivain, journaliste, parolier français et frère aîné de Renaud, et sa fille Lou Séchan. Parmi les admirateurs de Claire, venus faire signer leur exemplaire de Puisque tout passe, il fallait compter sur Sylvie Ortega Munos, veuve de Ludovic Chancel, qui vient de remporter son procès contre Sheila qui l'accusait de diffamation. L'affaire n'est pas conclue pour autant puisque la chanteuse a fait appel.