Claire Chust (Scènes de Ménages) : Les internautes lui mettent la pression

Depuis le 27 août 2018, les téléspectateurs peuvent découvrir la nouvelle saison de Scènes de Ménages sur M6. Et cette année, un nouveau couple a fait son entrée : Leslie et Léo (incarnés par Claire Chust et Vinnie Dargaud), deux jeunes amoureux qui emménagent pour la première fois ensemble. Comme pour chaque nouveau binôme, il faut un temps d'adaptation, la comédienne Claire Chust l'a bien compris.

Lors du Festival de la fiction de La Rochelle, qui se tient du 12 au 16 septembre, la jolie brune a accepté de se livrer pour Télé-Loisirs. Elle admet notamment avoir dû gérer beaucoup de pression suite aux premiers épisodes diffusés. "La pression des 4 millions de téléspectateurs, c'est grisant", a-t-elle observé.

Prévenue par ses pairs d'ignorer les commentaires négatifs et autres critiques sur la Toile, Claire Chust n'a finalement pas pu suivre le conseil et s'empêcher d'y prêter attention. Une curiosité qu'elle regrette désormais, comme en témoigne sa déclaration à nos confrères : "J'ai regardé un peu les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément les choses les plus bienveillantes que l'on puisse trouver. Donc j'ai arrêté. Il y a une pression qui s'est alors installée que je n'avais pas avant. Mais maintenant, ça va mieux."

Heureusement, il y a aussi du positif. Claire Chust a pu rencontrer certains fans de la série humoristique. Ces derniers ont réussi à lui faire oublier son lot de railleries : "Les gens sont très, très gentils. Ils m'ont dit qu'au début ça leur faisait bizarre. C'est normal, comme tout nouveau couple, ça les déstabilise, mais, petit à petit, ils s'habituent."

Lors de notre interview pour Purepeople.com, le jeune duo d'acteurs assurait être prêt à se faire tacler par les internautes. En revanche, Claire et Vinnie étaient clairs, ils ne sont pas là pour remplacer Audrey Lamy et Loup-Denis Elion, qui ont décidé de quitter le show après dix ans d'antenne.

Retrouvez Scènes de Ménages du lundi au vendredi dès 20h25 sur M6