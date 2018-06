Claire Danes (Homeland) et Chanel Iman : Enceintes et radieuses aux CFDA Awards

À Hollywood (et partout ailleurs !), grossesse et repos complet ne sont pas synonymes ! Claire Danes et Chanel Iman l'ont à nouveau prouvé lundi soir, en assistant aux CFDA Awards 2018. Les deux stars enceintes se sont mesurées aux mannequins et créateurs les plus influents de l'industrie de la mode.

C'est au Brooklyn Museum, à New York, qu'ont eu lieu les CFDA Awards 2018. De nombreuses célébrités s'y sont rendues sur invitation du Council of Fashion Designers of America. Parmi elles figurait Claire Danes, ravissante en robe noire Narciso Rodriguez et accompagnée d'Hugh Dancy.

Souriante au bras de son mari élégant en smoking et noeud papillon, l'héroïne de la série Homeland, enceinte de leur deuxième enfant, a participé au défilé de stars en se présentant sur le photocall. Claire Danes a été imitée par Chanel Iman, également vêtue d'une robe noire de la créatrice Nicole Miller, lacée sur la poitrine et fendue sur la cuisse.