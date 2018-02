Claire Keim : Bixente Lizarazu inspire son régime alimentaire

"[Bixente] me pousse à faire le plus de sport possible. Mais heureu­se­ment, on tombe toujours d'accord sur une belle côte de boeuf et un verre de Bordeaux de temps en temps... !", ajoute Claire Keim. Les parents de Uhaina (9 ans) ont une hygiène de vie exemplaire !

Dans cette même interview accordée à Gala, Claire Keim déclare au sujet de ses habitudes alimentaires : "Je suis comme tout le monde, j'ai besoin de me restreindre pour tenir la ligne. Surtout si je suis trop stres­sée, anxieuse ou fati­guée, car je tombe illico dans le choco­lat ! Or, à un peu plus de 40 ans, mon corps ne réagit plus comme avant. J'en­caisse moins bien les excès et les nuits blanches."

Des propos d'une sincérité et d'une honnêteté admirables !