Claire Keim fière de Bixente Lizarazu : Son hommage émouvant à son compagnon !

Depuis 2006, Claire Keim et Bixente Lizarazu vivent une magnifique histoire d'amour. Bien que très discrets, les deux tourtereaux se sont toujours montrés unis et complices. Une adorable petite Uhaina est d'ailleurs née de leur amour en 2004. Ce mercredi 12 mai 2018, l'actrice de 42 ans a montré à quel point elle était toujours fière de celui qui partage sa vie.

Malgré leur emploi du temps très chargé, Claire Keim et Bixente Lizarazu savent se soutenir et on en a eu la preuve. C'est sur son compte Instagram que la maman d'Uhaina a rendu hommage à son compagnon à l'issue du match de légende France 98 vs. Fifa 98 – qui a été retransmis sur TF1 – auquel il a participé. Lors de cet événement historique, le consultant sportif s'est montré très ému et a fondu en larmes pendant que la chanteuse l'admirait dans les tribunes. Également touchée, elle n'a pas hésité à publier une ancienne photo du footballeur lorsqu'il avait gagné la Finale de la Coupe du Monde en 1998. "'Écrire une légende...' #98 #heros #3", pouvait-on lire sous l'image.