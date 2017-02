Claire (Les 12 Coups de midi) éliminée : "Je suis un peu déçue de perdre..."

Mardi 21 février 2017, Claire, la candidate qui avait réussi à battre Christian Quesada dans Les 12 Coups de midi (TF1 ) en janvier dernier, a été à son tour éliminée de la compétition par un certain Gaëtan.

C'est après neuf participations que Claire a dû céder sa place de "Maître de midi", repartant ainsi avec la coquette somme de 41 150 euros. "C'est que du bonheur, que du bonheur ! Merci à vous, vraiment je suis très contente d'être venue et c'est normal, c'est comme ça que ça doit être, on doit remettre son titre en jeu. Je suis très contente pour Gaëtan, j'espère que tu iras loin !", a-t-elle lâché en plateau face à Jean-Luc Reichmann, mais aussi devant le visage triste de sa fille, après l'annonce de sa défaite.

Interrogée par nos confrères de Télé Star à propos de cette défaite, Claire a commenté : "Pour moi ça restera un grand moment, c'était une belle aventure humaine qui me laissera beaucoup de souvenirs extraordinaires. Et puis je suis très contente pour Gaëtan, c'est un garçon très gentil. Même si je suis un peu déçue de perdre je suis contente pour lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite." Et d'ajouter sur ses projets : "Je retourne à la fac. J'y étais dès le lendemain du tournage donc j'ai repris mon semestre, il va falloir le valider. Je retourne à mon quotidien de simple étudiante, comme avant !"

Pour rappel, Claire avait battu Christian le 14 janvier dernier après 192 victoires du "Professeur", un parcours qui lui avait permis d'accumuler plus de 800 000 euros !

